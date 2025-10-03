EU เตรียมปรับขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กเป็น 50% ให้สอดคล้องมาตรการสหรัฐฯ

สหภาพยุโรป (EU) เตรียมเสนอปรับขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กเป็นร้อยละ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของสหรัฐฯ และในปัจจุบันผู้ผลิตภายในประเทศกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากกำลังการผลิตส่วนเกินจากเอเชีย ซึ่งในปัจจุบันสหภาพยุโรปใช้มาตรการชั่วคราวเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กภายในกลุ่มประเทศสมาชิก โดยเรียกเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ 25 สำหรับเหล็กเกินโควตานำเข้าที่กำหนด แต่มาตรการนี้จะหมดอายุในปีหน้า (2569) จึงมีการเสนอมาตรการถาวร และคาดว่า จะเปิดเผยรายละเอียดภายในสัปดาห์หน้า
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ชี้แจงว่า การขึ้นภาษีเป็นร้อยละ 50 เพื่อลดความเสี่ยงการเบี่ยงเบนทางการค้า และจะบังคับใช้มาตรการนี้เมื่อพบการนำเข้าเกินโควตา โดยอ้างอิงค่าเฉลี่ยในอดีต
