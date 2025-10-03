xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 9 โมงเช้า ฝนตกเล็กน้อยที่ทุ่งครุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนเล็กน้อยในเขตทุ่งครุ เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ แนวโน้มคงที่

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มฝนจากปราจีนบุรี สระบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ หากไม่สลายตัวหรือเปลี่ยนทิศทาง คาดว่าจะเข้าพื้นที่ กทม .ที่เขตหนองจอก ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงนี้