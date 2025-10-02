xs
xsm
sm
md
lg

แผ่นดินไหว 2.2 ริกเตอร์ ที่แม่ฮ่องสอน ไม่พบความเสียหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงานว่า วันนี้ (2 ต.ค.) เวลา 19.18 น. เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 2.2 ตามมาตราริกเตอร์ ในพื้นที่ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน มีความลึก 1 กิโลเมตร แต่ไม่มีความเสียหาย