กอช.ยันเดินหน้านโยบายหวยเกษียณ กำหนดจำหน่ายไทม์ไลน์เดิม ธ.ค.68

นายธีรลักษ์ แสงสนิท รองปลัดกระทรวงการคลังปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ยืนยันว่า จะเดินหน้านโยบายสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ (สลาก กอช.) หรือ หวยเกษียณ ซึ่งเป็นคนละรูปแบบกับสลากเพื่อการออมของ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้นโยบายไว้
สำหรับสลากเพื่อการออมนั้น ใช้งบประมาณจากสลากกินแบ่งรัฐบาลมาใช้เป็นค่าบริหารจัดการ ส่วนหวยเกษียณจะใช้งบประมาณจากรัฐ ในการสนับสนุนผลการออกรางวัล ยืนยันว่า ไทม์ไลน์การจำหน่ายหวยเกษียณยังเป็นไทม์ไลน์เดิม คือช่วงธันวาคม 2568 ซึ่งยังไม่มีปัจจัยใดที่จะส่งผลกระทบทำให้มีการเลื่อนการจำหน่ายหวยเกษียณออกไป
