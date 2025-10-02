บอร์ด CPF อนุมัติซื้อหุ้นคืนวงเงิน 8 พัน ล. ในเวลา 6 เดือน หวังตอบแทนผู้ถือหุ้น

วันนี้ (2 ต.ค.) คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้อนุมัติโครงการการซื้อหุ้นคืน หรือ Treasury Stock วงเงิน 8,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2569 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น (Shareholders’ return) จากการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้เกิดประสิทธิผลจากจำนวนหุ้นของบริษัทที่จะลดลงจากจำนวนหุ้นซื้อคืน
ทั้งนี้ การซื้อหุ้นคืนจะมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้น รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลต่อหุ้นที่สูงขึ้น
