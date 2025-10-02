นายกฯ กำหนดลงพื้นที่สุรินทร์-บุรีรัมย์ ตรวจสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา 3-4 ต.ค.นี้

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2568 เพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา พร้อมตรวจการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
โดยวันที่ 3 ตุลาคม 2568 นายกรัฐมนตรีจะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และรับฟังบรรยายสถานการณ์ความไม่สงบ ณ ห้องประชุมเหมะบุตร กองกำลังสุรนารี อำเภอเมืองสุรินทร์ จากนั้นจะตรวจติดตามการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และพบปะประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการ ณ โดมโรงเรียนพนมดงรักวิทยา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
สำหรับวันที่ 4 ตุลาคม 2568 นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และมอบนโยบายแนวทางการเยียวยาและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตลาดนิคมปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลังเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ
โดยวันที่ 3 ตุลาคม 2568 นายกรัฐมนตรีจะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และรับฟังบรรยายสถานการณ์ความไม่สงบ ณ ห้องประชุมเหมะบุตร กองกำลังสุรนารี อำเภอเมืองสุรินทร์ จากนั้นจะตรวจติดตามการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และพบปะประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการ ณ โดมโรงเรียนพนมดงรักวิทยา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
สำหรับวันที่ 4 ตุลาคม 2568 นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และมอบนโยบายแนวทางการเยียวยาและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตลาดนิคมปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลังเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ