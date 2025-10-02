ผบ.ทบ.เซ็นแต่งตั้ง "พล.ท.บุญสิน" เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคง - ป้องกันประเทศ

กองบัญชาการกองทัพบก เปิดเผยว่า พล.อ. พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้เซ็นหนังสือ คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1519/68 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา ผบ.ทบ. เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของกองทัพบก จากกำลังพลที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา จึงให้แต่งตั้ง พล.ท.บุญสิน พาดกลาง นายทหารนอกราชการ เป็น ที่ปรึกษา ผบ.ทบ. หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหาร ด้านความมั่นคง ตลอดจนด้านการป้องกันประเทศ และกิจการอื่น ๆ ให้แก่ ผบ.ทบ.
2.ปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ให้กับ ผบ.ทบ. ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
