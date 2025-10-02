Delta Air Lines 2 ลำ เฉี่ยวชนกันบนแท็กซี่เวย์สนามบินนิวยอร์ก ไม่กระทบบริการ

สายการบิน เดลตาแอร์ไลน์ (Delta Air Lines) ของสหรัฐฯ แถลงการณ์ว่า เครื่องบินโดยสาร 2 ลำ รุ่น CRJ-900 ของ เอนเดฟเวอร์ แอร์(Endeavor Air) สายการบินระดับภูมิภาคในเครือของเดลตา เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกัน ขณะแล่นอยู่บนแท็กซี่เวย์ของสนามบิน ลาการ์เดีย นครนิวยอร์ก เมื่อคืนวานนี้ (1 ต.ค.) โดยปีกของเครื่องบินโดยสารคู่กรณี เที่ยวบิน 5047 ซึ่งเพิ่งบินมาจากเมืองชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา เฉี่ยวชนเข้าที่จมูกเครื่องบินอีกลำหนึ่งเที่ยวบิน 5155 โดยชนเข้าที่กระจกหน้าต่างของห้องนักบิน ขณะเตรียมบินมุ่งหน้ายัง เมืองโรอาโนค รัฐเวอร์จิเนีย แต่โชคดีที่เกิดเหตุเฉี่ยวชนขณะเครื่องบินทั้งสองลำแล่นด้วยความเร็วต่ำอยู่บนแท็กซี่เวย์ และเหตุการณ์นี้ ไม่กระทบการบริการของสนามบิน