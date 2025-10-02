นายกฯ สั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้รับผลกระทบชายแดนไทย-กัมพูชา 6-7 ต.ค.นี้

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา โดยยืนยันว่า ประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด จำนวน 315,476 ครัวเรือน ได้รับเงินเยียวยาแน่นอน ตามเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสิน เพื่อดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประสบภัย จำนวน 238,053 ครัวเรือน แล้วแบ่งเป็น 1. จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และสุรินทร์ จำนวน 147,370 ครัวเรือน จำนวนเงิน 736,850,000 บาท จะได้รับเงินเยียวยาวันที่ 6 ตุลาคม 2568
2. จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระแก้ว และตราด จำนวน 90,683 ครัวเรือน จำนวนเงิน 364,417,000 บาท จะได้รับเงินเยียวยาวันที่ 7 ตุลาคม 2568
สำหรับจำนวนผู้ประสบภัยที่เหลือนั้น ปภ. จะทยอยนำส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินและโอนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2568 ผู้ประสบภัยสามารถตรวจสอบสถานะ การรับเงินช่วยเหลือ ได้ทาง https://relief68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister
