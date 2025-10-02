นายกฯ เผย สมช.อนุมัติสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชาแล้ว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงผลการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในวันนี้ (2 ต.ค.) ว่า ที่ประชุม สมช. อนุมัติหลักการสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชาแล้ว โดยมอบหมายให้กองทัพกำหนดพิกัด พร้อมให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกองทัพ และผู้ว่าราชการ จ.สระแก้ว เร่งผลักดันชาวกัมพูชาให้ออกไปจากบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว โดยใช้กฎหมายควบคู่หลักมนุษยธรรม
ทั้งนี้ ยืนยันว่า ใช้การทูตเจรจา หากกัมพูชาไม่ทำตามเงื่อนไข ไทยจะไม่สนองตอบข้อเรียกร้องเช่นกัน
