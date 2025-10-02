xs
หุ้นไทยปิดภาคบ่ายวันนี้ +13.26 จุด มูลค่าซื้อขาย 35,286.71 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (2 ต.ค.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,288.29 จุด ปรับขึ้ 13.26 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.04 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 35,286.71 ล้านบาท