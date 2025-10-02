รฟม.ถมทรายหลุมยุบเกือบ 4,000 ลูกบาศก์เมตรแล้ว ยันเปิดใช้ถนนสามเสนทัน 9 ต.ค.นี้

วันนี้ (2 ต.ค.) เวลา 15.00 น. นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางวรัญญา ลีลาบูรณพงศ์ ผู้อำนวยการเขตดุสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนจากเหตุหลุมยุบบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระ ว่า หลังจากเมื่อวานนี้ ได้เทคอนกรีตประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร เพื่อปิดโพรงที่พบตามจุดต่างๆ ภายในหลุม ส่งผลให้การทำงานในวันนี้ ถมทรายลงไปแล้วปริมาตรกว่า 3,500 ลูกบาศก์เมตร หรือ ระดับความสูง 5 เมตร และแผนการทำงานต่อจากนี้ จะยังคงถมทรายต่อเนื่องให้สูงขึ้นไปอีก 4 เมตร ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน โดยจะเน้นการถมทรายไปที่ฝั่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อปรับผิวจราจรให้พร้อมสำหรับเปิดสองช่องทางสัญจรภายในวันที่ 9 ตุลาคมนี้
ส่วนโครงสร้างเหล็กที่เห็นอยู่ด้านล่างอาคาร สน.สามเสน นั้น รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระบุว่า เป็นโครงสร้างชั่วคราวที่เจ้าหน้าที่นำมาไว้ค้ำยันระหว่างดันทรายเข้าไปใต้อาคาร เพื่อเสริมความแข็งแรง
สำหรับคนไข้ที่จะเข้าไปใช้บริการในวันพรุ่งนี้นั้น คาดว่า จะมีประมาณ 3,500 คน ซึ่งได้เตรียมบุคลากรไว้ให้บริการ รวมถึงประสานกับผู้ให้บริการรถแท็กซี่ และเพิ่มบัตรคิวสำหรับรอรถไว้ให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หลังจากเมื่อวานที่ผ่านมา เกิดเหตุฝนตกหนัก จนทำให้รถแท็กซี่ขาดช่วง และคนไข้ต้องรอนานนับชั่วโมง
