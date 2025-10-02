xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 4 โมงเย็น ฝนตกบางบอน หนองแขม บางแค หนองจอก

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 16.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ในเขตบางบอน หนองแขม บางแค หนองจอก เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มลดลง ฝนรวมที่เขตห้วยขวาง 22.5 มิลลิเมตร