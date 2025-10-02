"รังสิมันต์" เผย "เบน สมิธ" ผู้ต้องสงสัยเป็น หน.แก๊งสแกมเมอร์กัมพูชาหนีออกนอก ปท.แล้ว

นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมซึ่งพิจารณาปัญหาการปราบปรามสแกมเมอร์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และกรณีของ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ เบน สมิธ ที่ต้องสงสัยเป็นหัวขบวนสำคัญระดับแมมมอส ของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา ว่า จากการชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบว่า นายเบนจามิน สมิธ ได้หลบหนีออกจากประเทศไทยไปแล้ว โดยไม่ทราบว่าประเทศปลายทางเป็นประเทศอะไร
ทั้งนี้ ที่ประชุมถามย้ำต่อกรณีการให้สัญชาตินายเบนจามินนั้น เบื้องต้น กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการและมีปัญหาเรื่องของข้อตุกติกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ปรึกษาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสมเด็จฮุน เซน จึงยืนยันว่ายังไม่มีการให้สัญชาติใดๆในเวลานี้
อย่างไรก็ดี ประเด็นที่ กมธ.กังวลใจคือ ความเชื่อมโยงกับ บริษัท ฮุยวัน และ ฮุยวัน PLC ซึ่งมีเงินไหลเวียนบริษัทนี้ 3 ล้านล้านบาท โดยเชื่อว่าเงินส่วนใหญ่ที่ไหลเวียนเป็นเงินที่มาจากการฟอกเงิน
ส่วนการประชุมในสัปดาห์หน้านั้น กมธ.ฯ จะเชิญบุคคลหลายคนมาให้ข้อมูล ทั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นผู้รู้จัก และมีภาพถ่ายทำบุญร่วมกันกับ นายเบนจามิน จึงเชื่อว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน รวมถึงเชิญนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เข้าชี้แจงกรณีพูดถึงสินบน 40 ล้านบาท แลกกับการไม่ดำเนินคดีกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) และอีกหลายหน่วยงานเข้าชี้แจง รวมทั้งจะเชิญกองทัพเรือ มาชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่ากองทัพเรือจะใช้อาคารที่ตั้งของสแกมเมอร์เป็นหน่วยประสานงาน
