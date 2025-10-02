อุตุฯ คาดพายุโซนร้อน แมตโม เคลื่อนผ่านเกาะลูซอล 3-4 ต.ค.นี้ ยังไม่มีแนวโน้มเข้าไทย

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยเส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิก ช่วงสายวันนี้ (2 ต.ค.68) ว่า พายุดีเปรสชัน ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน แมตโม (MATMO) ที่หมายถึงฝนตกหนัก ตั้งชื่อโดยประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพายุลูกที่ 21 กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือ คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอล ประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน ในช่วงวันที่ 3-4 ตุลาคมนี้ และจะเคลื่อนตัวไปทางเกาะไหลหลำ และขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนตอนใต้ หรือประเทศเวียดนามตอนบน ช่วงวันที่ 6-7 ตุลาคม 2568
ทั้งนี้ ยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะ
