15.13 น. เกิดเหตุคนจะกระโดดที่สูงบริเวณแยกบางลำภู จนท.ลงพื้นที่แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์วิทยุพระราม199 รายงานว่า วันนี้ (2 ต.ค.) เวลา 15.13 น. รับแจ้งจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง เกิดเหตุประชาชนจะกระโดดที่สูง บริเวณแยกบางลำภู แขวงตลาดยอด เขตพระนคร เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง กำลังไปที่เกิดเหตุแล้ว