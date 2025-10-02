MEA เตือนชุมชนริมน้ำเฝ้าระวัง 3-6 ต.ค.นี้ เสี่ยงน้ำท่วมจากระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูง

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม โดยเฉพาะชุมชนริมน้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ ให้เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรับมือช่วงวันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2568 เนื่องจากระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอาจเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้บางพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมได้
สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ บริเวณ วัดเทวราชกุญชร ชุมชนโรงสี บางพื้นที่ย่านถนนทรงวาด รวมถึงจุดที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำรั่วซึมผ่านแนวกั้นน้ำ
ทั้งนี้ แนะนำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว หากพบว่าระดับน้ำบริเวณบ้านเริ่มท่วมสูงขึ้นจนใกล้ถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้รีบดำเนินการย้ายปลั๊กไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว และอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด พร้อมทั้งควรติดตามข่าวสาร สถานการณ์อย่างใกล้ชิด
