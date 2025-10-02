xs
ราคาทองครั้งที่ 8 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 60,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 02 ตุลาคม 2568 เวลา 14:33 น. (ครั้งที่ 8) ราคาปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 59,350.00 บาท รับซื้อ 59,250.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 60,150.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 58,062.80 บาท