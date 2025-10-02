xs
ราคาทองคำครั้งที่ 5 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 60,200 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 13.55 น. ครั้งที่ 5 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 59,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 59,300.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณขายออก 60,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 58,108.28 บาท