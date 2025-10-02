xs
‘เผ่าภูมิ’กังวล รบ.เลี่ยงใช้นโยบายหวยเกษียณ หลบใช้ช่องผ่านสลากกินแบ่งฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า

1. ผมกังวลความพยายามหลีกเลี่ยงการใช้นโยบายหวยเกษียณ โดยพยายามเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนรูปแบบ และนำสู่โครงการที่มีประสิทธิภาพต่ำลง โดยไม่จำเป็น ซึ่งผมจะรอรายละเอียดจากรัฐบาลครับ

2. ทราบมาว่าอาจทำผ่านสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งตามกฎหมายเงินที่ซื้อสลากนี้จะถูกเก็บเป็นเงินออมมากสุด 17% (ซึ่งผมเชื่อว่าทำจริงจะต่ำกว่านี้มาก) ในขณะที่หวยเกษียณทุกบาททุกสตางค์จะกลายเป็นเงินออม หรือ 100% นั่นเอง

3. ตัวอย่างเช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล 80 บาท ออมได้มากสุด 13 บาท (ถูกหวยกิน 67 บาท) ในขณะที่หวยเกษียณซื้อ 50 บาท ออมได้ 50 บาทครับ ไม่มีวันถูกหวยกินครับ

4. ทางเลือกที่รัฐบาลเสนอนี้ ผมเคยคิด...แต่เลือกที่จะไม่ทำ เพราะมันทำให้ออมทุกบาทที่ซื้อหวยไม่ได้ ผมจึงเลือกการแก้กฎหมายเพื่อทำหวยเกษียณ ทำเถอะครับ วางทุกอย่างไว้ให้หมดแล้ว ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเสียโอกาสครับ