‘เผ่าภูมิ’กังวล รบ.เลี่ยงใช้นโยบายหวยเกษียณ หลบใช้ช่องผ่านสลากกินแบ่งฯ

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า
1. ผมกังวลความพยายามหลีกเลี่ยงการใช้นโยบายหวยเกษียณ โดยพยายามเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนรูปแบบ และนำสู่โครงการที่มีประสิทธิภาพต่ำลง โดยไม่จำเป็น ซึ่งผมจะรอรายละเอียดจากรัฐบาลครับ
2. ทราบมาว่าอาจทำผ่านสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งตามกฎหมายเงินที่ซื้อสลากนี้จะถูกเก็บเป็นเงินออมมากสุด 17% (ซึ่งผมเชื่อว่าทำจริงจะต่ำกว่านี้มาก) ในขณะที่หวยเกษียณทุกบาททุกสตางค์จะกลายเป็นเงินออม หรือ 100% นั่นเอง
3. ตัวอย่างเช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล 80 บาท ออมได้มากสุด 13 บาท (ถูกหวยกิน 67 บาท) ในขณะที่หวยเกษียณซื้อ 50 บาท ออมได้ 50 บาทครับ ไม่มีวันถูกหวยกินครับ
4. ทางเลือกที่รัฐบาลเสนอนี้ ผมเคยคิด...แต่เลือกที่จะไม่ทำ เพราะมันทำให้ออมทุกบาทที่ซื้อหวยไม่ได้ ผมจึงเลือกการแก้กฎหมายเพื่อทำหวยเกษียณ ทำเถอะครับ วางทุกอย่างไว้ให้หมดแล้ว ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเสียโอกาสครับ