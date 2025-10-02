xs
ทนายความเล่าวันไปเยี่ยม“ทักษิณ”ได้เห็นความสุขทั้งที่ขาดอิสรภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ระบุว่า“วันที่ 24 ของท่านทักษิณ ชินวัตร

ท่ามกลางแสงแดด ที่สาดส่อง ณ ทางเดินหลังกำแพงปูนของอาคารเยี่ยมญาติ

ผมเห็นท่านเดินมาด้วยชุดสีฟ้า สวมรองเท้าแตะสีขาว ตัดผมสั้นเกรียน ที่ใบหน้ามีรอยยิ้มก่อนเข้าประตูห้องเยี่ยม ท่านรับไหว้ผม

จากนั้น ท่านได้ยิ้มแย้มทักทายลูกสาวทั้งสองของท่าน และได้พูดคุยกัน เป็นภาพที่น่ารัก มีความอบอุ่น ซาบซึ้งในใจผมทุกครั้งที่เห็น เวลาที่ลูกๆ ท่านมาเยี่ยม

ขอพูดจากความรู้สึกที่สัมผัสได้ ผมเห็นความสุขทั้งที่ขาดอิสรภาพ ความรักที่ส่งผ่านกระจกใสและหนา ไม่ได้ยินเสียงพูด แต่เสียงของหัวใจดังทะลุแนวกั้นนี้ ถึงความเป็นนักสู้ของทั้งสามคน

ผมเชื่อว่าหลายคนคิดถึงและรอคอยวันที่ท่านทักษิณได้รับอิสรภาพ

#บันทึกทนายวิญญัติ
2 ตุลาคม 2568”