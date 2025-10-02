xs
ราคาทองคำครั้งที่ 4 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 60,250 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 13.18 น. ครั้งที่ 4 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 59,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 59,350.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณขายออก 60,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 58,168.92 บาท