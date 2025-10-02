xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 15.63 จุด มูลค่าซื้อขาย 20,480.00 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าอยู่ที่ระดับ 1,290.66 จุด ปรับขึ้น 15.63 จุด หรือ 1.23 % มูลค่าซื้อขาย 20,480.00 ล้านบาท