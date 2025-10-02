“จตุพร”มั่นใจยุบสภาจะเกิดขึ้นไม่เกิน 31 ม.ค.69 เชื่อ"อนุทิน"ยังไม่ตัดสินใจเด็ดขาดปมยกเลิก MOU 43-44

นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน เฟซบุ๊กไลฟ์รายการประเทศไทยต้องมาก่อน โดยมั่นใจว่า การยุบสภาจะเกิดขึ้นไม่เกิน 31 ม.ค.69 ส่วนการยกเลิก MOU 43-44 นั้น เชื่อว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรียังไม่ตัดสินใจเด็ดขาด แต่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้ยกเลิก ขณะที่ฝ่ายไม่ต้องการให้ยกเลิกจะถูกแรงต้านจากประชาชนจำนวนมากเช่นกัน
นายจตุพร กล่าวว่า บันทึกข้อตกลง (MOU) ใดเมื่อปฏิบัติไม่ได้จริง ก็ไม่มีความจำเป็นต้องรักษาไว้ ดังนั้น เมื่อบันทึกความเข้าใจ 43 และ 44 ซึ่งเป็นบันทึกที่ไม่เคยเข้าใจกันเลย เพราะมีแต่การละเมิด จึงต้องยกเลิกไปเสีย
ส่วนการขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่สองของทักษิณ ชินวัตร โดยผ่านเรือนจำนั้น นายจตุพร กล่าวว่า กรณีนี้เป็นความจริง ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมต้องถวายความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจฉัย เพื่อนายกฯ จะนำกราบบังคมทูลฯ
อย่างไรก็ตาม เมื่อไล่เรียงเวลาแล้ว พบว่ารัฐมนตรีชุดนายอนุทิน เป็นนายกฯ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 19 ก.ย. และถวายสัตย์วันที่ 24 ก.ย. ส่วน รมว.ยุติธรรมคนเดิมคือ นายทวี สอดส่ง ร่ำลาข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเมื่อ 15 ก.ย. นี้
ดังนั้น วันที่ 23 ก.ย. นายทวี ย่อมมีสถานะ รมต.เป็นวันสุดท้าย และได้ลงนามความเห็นให้ยกฎีกาของทักษิณ ที่ยื่นเข้ามาใหม่ ส่วนการเข้าใจว่า นายทวี ช่วยทักษิณ จึงเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องคิดคือ การยื่นฎีกาครั้งแรกของทักษิณ นั้น เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะไม่ได้ผ่านเรือนจำ และไม่ผ่าน รมว.ยุติธรรม ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รักษาการ รมว.ยุติธรรม ในช่วงนั้นให้คำให้การต่อศาลฎีกานักการเมือง
"แต่ประเด็นหลักคือ ขณะที่ยื่นนั้น (ทักษิณ) มีสิทธิ์ที่จะยื่นฎีกาแล้วหรือยัง เพราะการที่ศาลฎีกานักการเมืองออกคำสั่งให้กลับไปบังคับรับโทษจำคุก 1 ปีนั้น แปลความว่ายังไม่ได้ติดคุกสักวัน จึงไม่ได้อยู่ในสถานะการเป็นนักโทษเด็ดขาดและถูกคุมขังโดยเรือนจำ ย่อมไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่ยื่นฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ”
นายจตุพร กล่าวว่า การที่ภาคประชาชนเอาชีวิตไปแลกให้กับคนบางคนนั้น เขาเป็นอย่างที่เราเชื่อหรือไม่ ถ้าไม่ใช่แล้วสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไป ดังนั้น สถานการณ์ภายในประเทศถัดจากนี้ไม่ง่ายเลย กระทั่งการแก้ รธน. ซึ่งอารมณ์ ประชาชนกรณี MOU 43-44 เหนือกว่าการแก้ รธน.
นายจตุพร เชิญชวนว่า 5 ต.ค.นี้ ตนจะจัดงานครบรอบอายุ 60 ปี ที่สถานีโทรทัศน์พีซทีวี ซอยรามอินทรา 40 แยก33 /1 โดยจะมีวงดนตรีมาร่วมบรรเลงทั้งคาราวาน, วงแม่น้ำ, วงบรรพชน, เสก ศักดิ์สิทธิ์ และนักดนตรี นักร้องคนอื่นมาร่วมร้องเพลงอีกมาก รวมทั้งมีการเสวนาสถานการณ์ของบ้านเมืองด้วย ดังนั้น จึงชวนเชิญพี่น้องมาร่วมทำบุญตักบาตรตั้งแต่ 10.00 น. จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
