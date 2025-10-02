นายกฯ มอบรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2568

วันนี้ (2 ต.ค. ) เวลา 09.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี พร้อมมอบรางวัลให้แก่ อปท. ที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 3 และรางวัลชมเชย ประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป จำนวน 52 รางวัล
นายอนุทิน กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นยกระดับการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมย้ำว่า รัฐบาลจะเร่งพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เชื่อมโยงทั้งระบบ เพื่อให้การบริหารภาครัฐและการขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ นายอนุทิน ระบุว่า อปท. เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และสื่อสารนโยบาย ทิศทางของรัฐบาล เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน และวางรากฐานความมั่นคงของประเทศ พร้อมหวังว่ารางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ อปท. พัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป