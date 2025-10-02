อดีตบิ๊ก ศรภ.เชื่อจุดจบ“ฮุนเซน”ใกล้เข้ามาแล้ว โกหกจนเริ่มมัดตัวเองดิ้นรนลำบากขึ้น

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จุดจบของฮุนเซนใกล้เข้ามาแล้ว
ผมอ่านข่าวแบบนี้มา 4-5 ครั้งแล้วครับ เป็นเรื่องของชาวกัมพูชาที่พยายามหลบหนีเข้าเมืองไทย โดยยอมเสียค่านายหน้าให้ชาวกัมพูชาด้วยกันเอง (ทหารกัมพูชา) ในราคาประมาณ 5-6 พันบาทต่อคน
อ่านแล้วก็เกิดความสงสารชาวกัมพูชาเหล่านั้น ที่รู้ว่าเรื่องที่ฮุนเซนพูดมานั้นเป็นเรื่องที่โกหกทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีงานให้ทำ มีสวัสดิการทางการแพทย์ ฯลฯ แต่คนงานเหล่านั้น ก็ต้องยอมกลับ เพื่อไม่ให้พ่อแม่และญาติมิตรเดือดร้อน บางคนก็หนีจากการเกณฑ์ทหาร
เรื่องตรงนี้แสดงให้เห็นว่า (1) ฮุนเซน โกหกจนเริ่มมัดตัวเองดิ้นรนลำบากขึ้นเรื่อยๆ
(2) ความเสื่อมศรัทธาของประชาชนต่อระบบฮุนเซนเริ่มคืบคลานเข้ามาใกล้จุดจบแล้ว
(3) พันธมิตรของฮุนเซนในโลกก็น้อยลงไปเรื่อยๆ เมื่อ กระทรวงต่างประเทศไทย และ ทหาร เป็นอิสระจากนักการเมือง
(4) ไส้ศึกในรัฐบาลไทยก็หมดไป
(5) ไทยไม่ยอมเปิดด่าน เงินก็ไม่เข้ากาสิโนก็เปิดไม่ได้ นักท่องเทียวก็ไม่มี เพราะนักท่องเทียวฝรั่งเศส เพิ่งจะมาถูกฆ่าตายไป ที่ไกล้ๆนครวัด เมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง ฯลฯ
อย่าลืม นะครับ รัฐบาลทุกประเทศถ้าประชาชนไม่เอาก็จบ อำนาจจากกระบอกปืนก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ เงินก็ไม่มีแจก จบเร็วขึ้น เหลือทางรอดทางเดียวคือ แม้จะแพ้ก็ต้องรบกับไทยต่อไปอีก เพื่อให้ไทยกลับมาพูดคุย ตามคำสั่งของประเทศมหาอำนาจ จนเปิดด่านให้ได้
พลโท นันทเดช / 1 ตุลย์ ‘68