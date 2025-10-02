xs
ยอดผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ 72 ราย บาดเจ็บ 294 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ขนาด 6.9 ตามมาตราริกเตอร์ เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเป็น 72 ราย มีผู้บาดเจ็บ 294 ราย