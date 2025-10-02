xs
“บก.ลายจุด”เผยมีข่าวลือเขื่อนคลองตรอนร้าว ประกาศให้ชาวบ้านอพยพ จี้ กฟผ.แถลงด่วนจริงหรือไม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ในพื้นที่ ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด อุตรดิตถ์ มีข่าวลือเรื่องเขื่อนคลองตรอนร้าว ในพื้นที่มีการประกาศให้ชาวบ้านอพยพ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตควรแถลงด่วนว่าข้อเท็จอย่างไร ถ้าไม่จริงจะได้สงบ