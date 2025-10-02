"สมชัย"ชี้ลาออกจากราชการต้องยื่นหนังสือล่วงหน้า 30 วัน หากหยุดไปเฉยๆ ผิดวินัยร้ายแรง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การลาออกจากราชการมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร
ข้าราชการสาวสวยรายหนึ่งตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ด้วยเหตุผลจะไปประกอบอาชีพอื่น ทำได้หรือไม่
1. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์สังกัดสำนักงานเลขานุการ กรมกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยถือเป็นข้าราชการพลเรือนที่ต้องใช้ระเบียบของ กพ.
2. การลาออกจากราชการต้องยื่นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจบรรจุแต่งตั้ง สามารถยับยั้งเพื่อประโยชน์ต่อราชการได้ไม่เกิน 90 วันยกเว้นเป็นการลาออกเพื่อไปสมัคร สส. ที่ไม่สามารถยับยั้งได้
3. การลาออกที่ยื่นหนังสือลาออกน้อยกว่า 30 วันสามารถทำได้หากมีเหตุผลจำเป็น
4. ในระหว่างที่ยื่นหนังสือลาออกและรอการอนุมัติ ผู้ยื่นหนังสือลาออกยังต้องมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติแต่อาจใช้สิทธิลากิจ (ต้องยื่นลาล่วงหน้า)ลาพักร้อน (ตามสิทธิ) ลาป่วย (ป่วยจริง) ได้
5. ในระหว่างการรออนุมัติหากหยุดไปเฉย ๆ หรือไม่มาปฎิบัติราชการ ถือว่าขาดราชการ หากขาดต่อเนื่องเกิน 15 วัน ถือเป็นการผิดวินัยร้ายแรง สามารถไล่ออกหรือปลดออกได้
6. ใครที่มาทำงานเป็นข้าราชการสมควรรู้ด้วยตนเองครับ