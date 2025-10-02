กทม.ปรับอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะใหม่ เป็น 60 บาท/เดือน

กรุงเทพมหานครปรับอัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ จากเดิม 20 บาทต่อเดือน เป็น 60 บาทต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน แต่ถ้าบ้านไหนแยกขยะและร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม แยกขยะลดค่าธรรมเนียม ก็จะได้รับสิทธิจ่าย 20 บาทเท่าเดิม เริ่มปรับอัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะใหม่ ตั้งแต่ 1 ต.ค.68 โดยการแยกขยะมี 4 ประเภท คือ ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย (ถ้ามี) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม แยกขยะลดค่าธรรมเนียม ได้ 4 ช่องทาง
1. แอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ทั้งในระบบ IOS และ Android
- ระบบ IOS : https://u.bangkok.go.th/Appbkkwastepay
- ระบบ Android : https://u.bangkok.go.th/Wastepayforandroid
2. เว็บไซต์ BKK WASTE PAY : https://bkkwastepay.bangkok.go.th/#LandingPage
3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ สำนักงานเขตในพื้นที่
4. เจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะ (เจ้าหน้าที่ Handheld)