ปภ.แนะวิธัปฏิบัติเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลดความเสี่ยงฟ้าผ่า

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ระยะนี้หลายพื้นที่กำลังเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวน พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ดังนี้ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้า หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงบริเวณดาดฟ้า มุมตึกหรือระเบียงด้านนอกอาคาร และไม่อยู่ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการแตกหัก เพราะอาจได้รับบาดเจ็บได้ ไม่ถือวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าในระดับเหนือศีรษะ เช่น ร่มที่มียอดเป็นโลหะ คันเบ็ด จอบเสียม ไม้กอล์ฟ เป็นต้น งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท หากฟ้าผ่าจะเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าจนเกิดความเสียหายและได้รับอันตรายจากการใช้งานได้ อยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะหรือสื่อนำไฟฟ้า อาทิ รางรถไฟ รั้วลวดหนาม เพิงสังกะสี เพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า รวมถึงไม่สวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า อาทิ เงิน ทอง นาค ทองแดง หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำในสระว่ายน้ำหรือบ่อน้ำ ควรรีบขึ้นจากน้ำทันที เพราะอาจได้รับอันตรายในขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง หาที่หลบพายุในบ้านหรืออาคารที่แข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายจากพายุลมแรงและฟ้าผ่า ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากแรงลมพัดสิ่งของเข้ามาในบ้าน สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ควรงดประกอบกิจกรรมทางทะเลและอยู่ให้ห่างจากบริเวณชายหาด เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง ฟ้าผ่า
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยได้ที่ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย X @DDPMNews Line @1784DDPM สามารถแจ้งและขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง