หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 13.80 จุด มูลค่าซื้อขาย 3,434.09 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าเปิดที่ระดับ 1,288.83 จุด ปรับขึ้น 13.80 จุด หรือ 1.08% มูลค่าซื้อขาย 3,434.09 บาท