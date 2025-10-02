xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 2 ลง 50 รูปพรรณขายออก 60,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 10.07 น. ครั้งที่ 2 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 59,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 59,250.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณขายออก 60,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 58,062.80 บาท