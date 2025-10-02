'เจิมศักดิ์'เผย 7 ข้อ 'อภิสิทธิ์'กลับการเมือง สังคมได้อะไร

รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อภิสิทธิ์กลับการเมือง สังคมได้อะไร?
1. ได้ตัวเลือก นักการเมืองน้ำดี มีอุดมการณ์ ซื่อสัตย์ ไม่โกง
2. ได้ผู้อาสาทำงานการเมืองที่ไม่อายต่างชาติ ด้วยความรู้รอบ ภาษาดี สื่อสารได้ทั้งไทยและต่างประเทศ
3. ได้ผู้ที่ไม่อยู่ยึดอยู่ในระบบอุปถัมภ์ ไม่ทำเพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง มาเป็นตัวเลือกทางการเมือง
4. ได้ผู้ที่มาจากครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่ไว้ใจได้ ไม่สะสมหรือร่ำรวยโดยทุจริต มาอาสาทำงานการเมือง
5. เป็นกำลังใจให้คนที่มีอุดมการณ์ที่ตั้งใจทำเพื่อสังคม กล้าที่จะเข้าสู่วงการเมืองมากขึ้น
6. ได้นักเสรีประชาธิปไตย ที่คุ้นเคยต่อระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังที่ปรากฏหลายประเทศในยุโรป
7. ได้พิสูจน์ความสามารถในการนำพาประเทศในยามวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งต่างจากสภาพความขัดแย้งรุนแรง ของคนต่างสีเสื้อในปี 2552-2553
(สำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูพรรคการเมืองเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์ ก็จะได้ตัวเลือกผู้นำพรรคที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดในขณะนี้ มาอาสาเป็นหัวหน้าพรรค)
ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
2 ตุลาคม 2568