'เจิมศักดิ์'เผย 7 ข้อ 'อภิสิทธิ์'กลับการเมือง สังคมได้อะไร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อภิสิทธิ์กลับการเมือง สังคมได้อะไร?

1. ได้ตัวเลือก นักการเมืองน้ำดี มีอุดมการณ์ ซื่อสัตย์ ไม่โกง

2. ได้ผู้อาสาทำงานการเมืองที่ไม่อายต่างชาติ ด้วยความรู้รอบ ภาษาดี สื่อสารได้ทั้งไทยและต่างประเทศ

3. ได้ผู้ที่ไม่อยู่ยึดอยู่ในระบบอุปถัมภ์ ไม่ทำเพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง มาเป็นตัวเลือกทางการเมือง

4. ได้ผู้ที่มาจากครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่ไว้ใจได้ ไม่สะสมหรือร่ำรวยโดยทุจริต มาอาสาทำงานการเมือง

5. เป็นกำลังใจให้คนที่มีอุดมการณ์ที่ตั้งใจทำเพื่อสังคม กล้าที่จะเข้าสู่วงการเมืองมากขึ้น

6. ได้นักเสรีประชาธิปไตย ที่คุ้นเคยต่อระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังที่ปรากฏหลายประเทศในยุโรป

7. ได้พิสูจน์ความสามารถในการนำพาประเทศในยามวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งต่างจากสภาพความขัดแย้งรุนแรง ของคนต่างสีเสื้อในปี 2552-2553

(สำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูพรรคการเมืองเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์ ก็จะได้ตัวเลือกผู้นำพรรคที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดในขณะนี้ มาอาสาเป็นหัวหน้าพรรค)

ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
2 ตุลาคม 2568