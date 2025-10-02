xs
เปิดตลาดราคาทองคำร่วง 250 รูปพรรณขายออก 60,100 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 09.07 น. ครั้งที่ 1 ปรับลง 250 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 59,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 59,200.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณขายออก 60,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 58,017.32 บาท