กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา เป็น 2,400 ลบ.ม./วินาที

เพจกรมชลประทาน โพสต์ระบุว่า ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันนี้(2ต.ค.68)เป็นต้นไป กรมชลประทานจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จากอัตรา 2,300 ลบ.ม./วินาที เป็น 2,400 ลบ.ม./วินาที ภายในเวลา 16.00 น. และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำทางตอนบนที่ไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่อง ￼
จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกคั้นกันน้ำบริเวณ
-คลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง
- วัดไชโย จังหวัดอ่างทอง
- อำเภอป่าโมก จังหวะดอ่างทอง
-คลองบางบาล ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา
-ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ติดกับแม่น้ำน้อย
- วัดสิงห์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
- อำเภอเมืองสิงห์บุรี
- อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
- วัดเสือข้าม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
- ตำบลโพนางดำ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และยกของขึ้นที่สูง หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป