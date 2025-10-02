รมว.ทส.ให้กำลังใจพิทักษ์ป่าช่วยเหลือ ปชช.จากภัยน้ำท่วม ​

จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม ซึ่งสถานการณ์ในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯยังเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติภารกิจด้วยความปลอดภัย
ด้านสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ได้รายงานว่า ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจากหลายหน่วยงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นายศุภกิจ เอี่ยมละออ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าต้นสักใหญ่, นายเกิดพงษ์ โยหงส์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่, นายคมสันต์ ใจยะสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน, นายไพรัชย์ วงศ์หน่อ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 52 นาย พร้อมด้วยรถยนต์ 7 คัน, รถบรรทุกน้ำ 1 คัน และเครื่องปั่นไฟ 1 เครื่อง เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอทองแสนขันและอำเภอน้ำปาด ภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย การขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะของประชาชนขึ้นที่สูง, การทำความสะอาดบ้านเรือนที่เต็มไปด้วยดินโคลนและเศษซากกิ่งไม้, การมอบอาหารและน้ำดื่มบรรเทาทุกข์เบื้องต้น รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ปลอดภัยและประสานงานรถพยาบาลเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากสภาพพื้นที่ยังคงมีดินโคลนหนาแน่นและน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้การเข้าถึงเป็นไปอย่างยากเย็น นอกจากนี้ ระบบสื่อสารหลายส่วนยังถูกตัดขาด ทั้งสัญญาณโทรศัพท์ เสาไฟฟ้าล้ม และเส้นทางถูกตัดขาดหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด