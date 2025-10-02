แนะเลี่ยงเส้นทางขบวนแห่ประเพณี'วิชัยทัสมิ' วัดแขก สีลม 2 ต.ค.

สำนักงานเขตบางรัก ขอแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางขบวนแห่ประเพณี 'วิชัยทัสมิ' วัดแขก สีลม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ต.ค.68
เนื่องด้วยวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) มีกำหนดจัดงานพิธีนวราตรีและแห่ประเพณีวันวิชัยทัสมิ ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568 จึงขอแจ้งประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังต่อไปนี้ในช่วงเวลา 16:00 - 04:00 น.
-ถ.สีลม (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกนรารมย์ (ถ.นราธิวาสฯ ตัด ถ.สีลม) ถึง แยกสุรศักดิ์ ระหว่างเวลา 16:00 - 04:00 น.
-ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกนรินธร (ถ.นราธิวาสฯ ตัด ถ.สาทร) ถึง แยกนรารมย์ (ถ.นราธิวาสฯ ตัด ถ.สีลม) ระหว่างเวลา 17:00 - 02:00 น.
-ถ.สาทรเหนือ ตั้งแต่แยกสาทร ถึง แยกนรินธร (ถ.นราธิวาสฯ ตัด ถ.สาทร) ระหว่างเวลา 19:00 - 04:00 น.
-ถ.สุรศักดิ์ ตั้งแต่แยกสุรศักดิ์ ถึง แยกสาทร ระหว่างเวลา 16:00 - 04:00 น.
ทั้งนี้ขบวนแห่ประเพณีวันวิชัยทัสมิ ประจำปี 2568 จะเคลื่อนตัวออกจากวัดแขก สีลม เวลาประมาณ 19:30 น. ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ โอกาสนี้