ขบ.ขีดเส้น 2 ต.ค. รถรับจ้างในแอปฯ จดทะเบียนกับขนส่ง ขู่! มีโทษทั้งแพ่ง-อาญา

รายงานจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า เร่งให้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2568 โดยกำชับให้ทุกแพลตฟอร์มเร่งให้ผู้ขับขี่ในสังกัดเข้ามาจดทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
รายงานข่าว ระบุว่า การประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลการให้บริการของแอปพลิเคชันเรียกรถให้มีความเป็นระเบียบและถูกกฎหมายมากขึ้น โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันต้องมีมาตรการกำกับดูแลผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้รถสาธารณะอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องจัดเก็บค่าโดยสารตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และมีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่กระทำความผิดซ้ำ
หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม อาจถูกสั่งห้ามประกอบธุรกิจได้ และหากยังฝ่าฝืนต่อไป อาจมีโทษทางอาญาหรือโทษทางปกครอง
สำหรับการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน สามารถทำได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด ที่รถนั้นจดทะเบียน ทางหน่วยงานยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้ขับรถทุกคนเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. รถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน อายุรถจะต้องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรก และ ต้องทำประกันภัยรถยนต์สาธารณะ รวมถึงผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
ในส่วนอัตราค่าโดยสาร ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด สามารถจดทะเบียนได้ 1 คนต่อ 1 คัน และเมื่อได้รับเครื่องหมาย (สติกเกอร์) การเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันแล้ว ต้องติดให้เห็นชัดเจนที่กระจกหน้าและหลังรถ
2. รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ต้องเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นแบบมีจุดจอด (วิน) หรือแบบที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน และ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ อัตราค่าโดยสาร ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และสามารถจดทะเบียนได้ 1 คนต่อ 1 คัน
ทั้งนี้ การให้บริการ จะต้องรับผู้โดยสารต้องทำผ่านระบบแอปพลิเคชันเท่านั้น ยกเว้นรถจักรยานยนต์สาธารณะแบบมีจุดจอด (วิน) ที่ยังคงให้บริการได้ทั้งสองรูปแบบ
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ย้ำว่า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ผู้ขับขี่ที่ไม่ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องจะไม่สามารถขับรถให้กับแอปพลิเคชันนั้นได้ ซึ่งเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการรถสาธารณะที่เรียกใช้ผ่านแอปพลิเคชัน