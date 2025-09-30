"อนุทิน" เตรียมนำทีมลงพื้นที่ชายแดนอีสาน 3 ต.ค.นี้ หนุนทหารปฏิบัติหน้าที่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตนจะลงพื้นที่ชายแดนในวันที่ 3 ตุลาคมนี้ พร้อมกับ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และฝ่ายปกครอง เพื่อแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน เราอยากให้ทหารได้ทำหน้าที่การป้องกันชายแดนได้อย่างเต็มที่ ฝ่ายปกครองจะได้ดูแลประชาชน เตรียมแผนการอพยพ เพราะหากมีความเป็นอันตรายขึ้นมา น่าจะทำได้คล่องตัวขึ้น เพราะเราเคยมีประสบการณ์เมื่อ 1 เดือนก่อน
เมื่อถามว่า ศูนย์อพยพมีความพร้อมแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ศูนย์อพยพอยู่ในจังหวัดเดิมๆ ไม่ได้ขยายวงไปไหน การจัดเตรียมสามารถทำได้โดยเร็ว กระทรวงมหาดไทยก็มีความพร้อมอยู่แล้ว
ส่วนจะลงพื้นที่ชายแดนกี่จังหวัด นายอนุทิน ระบุว่า จะไล่ไปเรื่อยๆ ทั้ง จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยจะเน้นไปในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูง เพื่อไปให้ขวัญกำลังใจทหาร ส่วน จ.สระแก้ว จะลงพื้นที่สัปดาห์หน้า
เมื่อถามถึงกรณีมีการนำเสนอข่าวอาหารของทหารขาดแคลนนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ตนได้รับคำยืนยันจากผู้บัญชาการทหารบกว่าไม่มีขาดแคลนแน่นอน ไม่ได้กินแต่ปลากระป๋อง ไวไว เท่านั้น มีทั้งอาหารสด อาหารร้อน ผู้ใหญ่ของกองทัพ ยืนยันมาแล้วว่าไม่มีเหตุเหล่านี้แน่นอน