มติศาล รธน.เดินหน้าวินิจฉัยคดีถอดถอน "ภูมิธรรม-ทวี" ปมแทรกแซงฮั้วเลือก สว.แม้พ้นตำแหน่ง

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้พิจารณาคำร้องถอดถอนนายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ออกจากตำแหน่ง กรณีใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แทรกแซงหรือครอบงำหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการตรวจสอบกรณีฮั้วเลือก สว. เมื่อปี 2566 ต่อไป เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ถึงแม้ทั้ง 2 คนจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว
ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า ขณะที่คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร สิ้นสุดลงตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 17/2568 เป็นผลให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง ต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 7 กันยายน 2568 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่ตามประกาศลงวันที่ 19 กันยายน 2568 โดยไม่ปรากฏรายชื่อนายภูมิธรรม และ พ.ต.อ.ทวี ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี และวันที่ 24 กันยายน 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทำให้นายภูมิธรรม และ พ.ต.อ.ทวี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีไปแล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก (6 ต่อ 2) คือ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายจิรนิติ หะวานนท์ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ นายอุดม รัฐอมฤต และ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ วินิจฉัยว่า การพิจารณาคดีต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ขณะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย จำนวน 2 คน คือ นายวิรุฬห์ แสงเทียน และ นายนภดล เทพพิทักษ์ เห็นว่า เมื่อผู้ถูกร้องทั้งสองพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี กรณีไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดีต่อไป