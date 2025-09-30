เน็ต-มือถือล่มทั่วอัฟกานิสถาน! ยังไร้คำอธิบายจากรัฐบาล

ในวันนี้ (30 ก.ย.) บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือล่มทั่วประเทศอัฟกานิสถาน โดยกรุงคาบูล เมืองหลวงของอัฟกานิสถาน เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตลดลงมากที่สุด รองลงมา คือ เมืองเฮราต ทางตะวันตกของประเทศ และเมืองกันดะฮาร์ ทางตอนใต้ของประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอัฟกานิสถานยังไม่ได้ชี้แจงใดๆ ในตอนนี้
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้น หลังรัฐบาลอัฟกานิสถานเคยแสดงความกังวลเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารทางออนไลน์ และเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทางการอัฟกานิสถานได้ตัดการเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติกที่ส่งไปยังบางพื้นที่ โดยให้เหตุผลว่ามาจากปัญหาด้านศีลธรรม การที่เครือข่ายล่มในวันนี้จึงถูกมองว่าอาจเป็นความเคลื่อนไหวของรัฐบาล
เน็ตบล็อกส์ (NetBlocks) ซึ่งทำหน้าที่ติดตามการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า การเชื่อมต่อได้ถูกตัดเป็นช่วงๆ เมื่อวานนี้ และกระทบต่อบริการโทรศัพท์ ซึ่งใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกับอินเทอร์เน็ต
ด้านสถานีโทรทัศน์เอกชนของอัฟกานิสถาน เปิดเผยว่า ทางการอัฟกานิสถานได้กำหนดเส้นตายระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในการหยุดให้บริการอินเทอร์เน็ต 3G และ 4G สำหรับโทรศัพท์มือถือ โดยจะเหลือเพียง 2G เท่านั้นที่ยังใช้งานได้