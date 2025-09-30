xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทยร่วง 13.90 จุด มูลค่าซื้อขาย 49,248.21 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยร่วงลง 13.90 จุด หรือ -1.08% ที่ระดับ 1,274.17 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 49,248.21 ล้านบาท