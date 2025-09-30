"ก่อแก้ว"เตือน! "รบ.อนุทิน" อย่าปล่อยให้ถูกครอบงำ หากไม่อยากถูกประณาม "อนุวิน..กินรวบประเทศ"

นายก่อแก้ว พิกุลทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นอภิปรายระหว่างการแถลงนโยบายรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งข้อสังเกตว่า แม้คำแถลงของนายกรัฐมนตรีจะเต็มไปด้วยถ้อยคำสวยหรู แต่กลับขัดแย้งกับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้
ทั้งนี้ นโยบายที่นายอนุทิน แถลงมีถ้อยคำที่ดูดี เช่น จะเร่งแก้ปัญหาประเทศ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาด ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง แต่เมื่อพิจารณาการแต่งตั้งรัฐมนตรี พบว่าหลายคนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ขาดศักยภาพ และบางรายยังมีประเด็นที่ถูกตั้งคำถามในสังคมว่าเป็น "นอมินีของผู้มีอำนาจตัวจริงในพรรคภูมิใจไทย"
นายก่อแก้ว ยกตัวอย่างการแต่งตั้งบุคคลสำคัญ 3 ราย คือ
– นายโสภณ ซารัมย์ ได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ทั้งที่เป็นคนใกล้ชิดนายเนวิน ชิดชอบ และสังคมยังจำได้ถึงเหตุการณ์ปี 2554 เมื่อบ้านนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ถูกปล้นเงินสดกว่า 200 ล้านบาท โดยคนร้ายยืนยันว่าภายในมีไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งหากบ้านปลัดยังมีเงินสดขนาดนี้ บ้านรัฐมนตรีจะมีมากขนาดไหน
– พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรม ทั้งที่เป็นเพียงอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 และใกล้ชิดครูใหญ่เนวิน ทั้งที่กระทรวงนี้ควรเป็นตำแหน่งของแกนนำหลักในพรรค แต่กลับแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่ต้องผูกพันสร้างผลงานให้พรรค นายก่อแก้ว ตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการแต่งตั้งเพื่อภารกิจเฉพาะ เช่น คดีฮั้วเลือกตั้ง ส.ว. ที่แกนนำภูมิใจไทยถูกสอบสวนอยู่
– นายไชยชนก ชิดชอบ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งที่ถูกตั้งคำถามเรื่องประสบการณ์และศักยภาพ ขณะที่ตำแหน่งนี้ต้องการบุคคลที่ทำงานได้ทันทีเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง
นายก่อแก้วสรุปว่า การแต่งตั้งเช่นนี้ไม่ใช่การยึดประโยชน์ประเทศเป็นหลัก แต่เป็นระบบอุปถัมภ์เพื่อพวกพ้อง และคำถามเรื่องนิติธรรม หากจะตั้งกันแบบนี้ แนะนำให้ตั้ง กระทรวงบุรีรัมย์ ไปเลยดีกว่า ขนาดทะเบียนบ้านนายกรัฐมนตรียังอยู่บุรีรัมย์ ก็น่าจะย้ายทำเนียบไปตั้งตรงเขากระโดงให้ชัดเจนไปเลย ไม่ได้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ดี แต่คนบางคนไม่ควรใช้อำนาจเช่นนี้ เพราะประชาชนไม่สบายใจ
นายก่อแก้ว ยังตั้งคำถามถึงคำมั่นที่ว่า "จะยึดมั่นในหลักนิติธรรม" ว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เช่น กรณีที่ดินเขากระโดง ศาลฎีกาตัดสินแล้วว่าต้องยึดคืน แต่รัฐบาลยังยึกยักไม่ดำเนินการ คดีฮั้วเลือกตั้ง ส.ว. ที่นายกรัฐมนตรีพูดซ้ำว่า "พวกท่านไม่ได้ทำผิด" ซึ่งเป็นการชี้นำและกดดันเจ้าหน้าที่ การโยกย้ายอธิบดี DSI ที่สร้างปัญหาต่อกระบวนการบริหาร ยังกล้าแถลงนโยบายว่าจะยึดหลักนิติธรรม จะยึดประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งได้อย่างไร
ตอนท้าย นายก่อแก้ว กล่าวว่า ส่วนตัวยังเชื่อว่านายอนุทิน เป็นคนดี แต่เมื่อเข้าสู่การเมืองกลับไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง พร้อมฝากเตือนว่า "หากท่านยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง สังคมจะชื่นชม แต่ถ้าปล่อยให้คนอื่นครอบงำ ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของพรรคและพวก สังคมจะประณาม และจะกล่าวขานว่านายกฯ ตัวจริงไม่ใช่ อนุทิน แต่เป็น อนุวิน…กินรวบประเทศ"