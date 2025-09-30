รมว.พลังงาน ยัน 4 เดือนทำงานแบบ Quick Big Win ชู 3 โครงการหลัก

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภา ถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานในช่วง 4 เดือนแรกของรัฐบาล โดยย้ำว่าจะเดินหน้าในลักษณะ Quick Big Win เพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม เน้นโครงการที่สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และวางรากฐานการพัฒนาในอนาคต
สำหรับโครงการหลักที่กำหนดไว้ ได้แก่
1. โซลาร์ภาคประชาชน มีทั้งโซลาร์ฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ ครอบคลุมกว่า 300 ชุมชน หรือ 15,000 ครัวเรือน โซลาร์สูบน้ำเพื่อการเกษตร ตั้งเป้า 1,200 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 7 แสนไร่มาตรการลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ 200,000 บาท กระตุ้นการติดตั้งในครัวเรือน ตั้งเป้า 90,000 หลังคาเรือน เร่งอนุมัติการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ลอยน้ำใน 3 เขื่อนหลัก (ภูมิพล วชิราลงกรณ์ ศรีนครินทร์) กำลังการผลิตรวมกว่า 1,638 เมกะวัตต์
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบพลังงานรองรับอุตสาหกรรม ด้วยการเดินหน้า Direct PPA 2,000 เมกะวัตต์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับอุตสาหกรรมดาต้าเซนเตอร์ การพัฒนาระบบผลิตและขนส่งไฟฟ้าในเขต EEC โดยใช้งบประมาณเดิม ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ผ่านกองทุนอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเดินสายโปรโมตทั่วประเทศ
3. ผลักดันสู่ Net Zero 2050 มีโครงการโซลาร์ภาคประชาชนจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 3.6 ล้านตัน CO? ต่อปี การเร่งจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ใหม่ ให้สอดรับเป้าหมาย Net Zero ภายใน 4 เดือน
นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาระบบดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) ในอ่าวไทย ซึ่งถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้งบลงทุนหลายแสนล้านบาทและใช้เวลานับสิบปี โดยมีศักยภาพในการกักเก็บได้กว่า 7,000 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจุบันไทยร่วมมือกับญี่ปุ่นสำรวจพื้นที่กักเก็บใต้ทะเลแล้ว แต่ยังติดปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องเร่งผลักดัน
นายอรรถพล ย้ำว่า โครงการเหล่านี้ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนพลังงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน แต่ยังวางรากฐานเพื่ออนาคตของประเทศ ในการก้าวสู่ความมั่นคงทางพลังงานและสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน