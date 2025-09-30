รมว.คลัง คาด Big Quick Win 5 เสาหลัก 4 เดือนดันศก.Q4/68 โตสูงกว่า 0.3%

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ คลัง ชี้แจงนโยบายด้านเศรษฐกิจต่อที่ประชุมรัฐสภา ว่า รัฐบาลจะดำเนินนโยบาย 4 เดือน Big Quick Win 5 เสาหลัก เพื่อกระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องที่ยว ลดภาระหนี้ประชาชน เพิ่มสภาพคล่องให้ SMEs, เพิ่มการออกของประชาชน และ การลงทุนเพื่ออนาคต
สำหรับเป้าหมายระยะสั้น เพื่อฟื้นเศรษฐกิจ เพิ่มกำลังซื้อ หนี้ลด ออมเพิ่ม เสริมสภาพคล่อง ส่วนระยะยาว การดึงดูดการลงทุน และ วางรากฐานเพื่ออนาคต เพิ่มทักษะรองรับอุตสาหกรรมใหม่ รวมทั้งรักษาเสถียรภาพการคลัง
ตัวชี้วัดที่วัดได้จริง คือ เศรษฐกิจไตรมาส 4/68 จะขยายตัวเพิ่มได้มากกว่า 0.3% ต่อปี หนี้ครัวเรือนลดลงต่ำกว่า 87.4% ของ GDP สภาพคล่อง SMEs เพิ่มขึ้น ประชาชนมีช่องทางการออมระยะยาวมากขึ้น และ เงินลงทุนเพื่ออนาคตเข้ามามากขึ้น