"ชวน" ฝาก "รัฐบาลอนุทิน" ใช้เวลา 4 เดือนพิสูจน์ "รวยแล้วไม่โกง"

นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายในการแถลงนโยบายรัฐบาลวันที่สอง ระบุว่า วาระของรัฐบาลอยู่ 4 เดือน ต้องแลกกับเวลาของสภาฯ ที่หายไป 1 ปี เมื่อยุบสภาแล้ว ภารกิจของรัฐบาลคือจัดการเลือกตั้ง แม้มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการเลือกตั้ง แต่บทบาทของรัฐบาลจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เมื่อตนมองปฏิทินของระยะเวลา นโยบายที่ระบุว่าวางรากฐานให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า นายกรัฐมนตรีควรยึดเงื่อนเวลาในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย ที่ส่งเสริมการปกครองในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่เป็นประชาธิปไตย เพื่อทำให้เป็นกลไกนำพาความก้าวหน้า หากมาด้วยความชอบธรรม
ทั้งนี้ นายชวน เสนอให้นายกรัฐมนตรีทำการเลือกตั้งครั้งต่อไปให้สุจริตเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้นักการเมืองสุจริต ได้รัฐบาลสุจริต
นายชวน กล่าวว่า เงื่อนไขที่เป็นวิกฤตบ้านเมือง คือ การทุจริตคอร์รัปชัน เพราะที่มาของการบริหารบ้านเมือง คือ ฝ่ายการเมืองที่มาโดยไม่สุจริต อย่างไรก็ดี ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 164(1) รัฐบาลต้องบริหารบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เปิดเผย รอบคอบ แม้ 4 เดือนเป็นเวลาไม่มาก แต่เป็นเวลาที่มีค่าทำประโยชน์ให้บ้านเมืองได้มาก หาก 4 เดือนเปิดบ่อนทั่วประเทศ ตั้งข้าราชการทุจริต ขายตำแหน่ง แก้อะไรไม่ได้ ประชาชนเบื่อหน่าย จึงเป็นโจทย์ที่เผชิญหน้าและต้องลบล้าง
นายชวน กล่าวว่า เราเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี 3 คน ความเห็นต่างกัน แต่เหมือนกันอย่างเดียว คือ รวยเหมือนกัน แต่สวนทางกับประชาชนที่ยากจนลง รายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนับล้านคน และตนคิดว่าเมื่อมีรัฐบาล 3 ชุด ในห้วง 2 ปี อายุสภาสั้นลง 1 ปี เป็นการบ้านของรัฐบาลที่ต้องทำงานตามที่พูดไว้ ไม่เฉพาะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 164(1) แต่ต้องยึดในคำถวายสัตย์ปฏิญาณด้วย เพราะหากใครไม่เคารพเรื่องดังกล่าวบุคคลผู้นั้นมีโอกาสเป็นไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีเวลาพิสูจน์ว่าคนรวยมาเป็นนักการเมืองไม่โกงก็มี
นอกจากนี้ สนับสนุนให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ โดยยึดหลักนิติธรรม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยอดีตที่ฝ่ายบริหารใช้นโยบายปราบปรามจนทำให้พื้นที่ภาคใต้มีปัญหารุนแรง