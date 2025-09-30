กกต.ออกหมายเรียก "สว.เศรณี" ปมร่วมประชุม-พักโรงแรมย่านปทุมฯ ส่อผิด กม.เลือกตั้ง สว.

นายนิยต ดำรงประภักดิ์ ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะที่ 20 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกหมายเรียก นายเศรณี อนิลบล ส.ว. เมื่อวันที่ 18 กันยายน คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง โดยมีรายละเอียดว่า ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวน กรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือปรากฏว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 อาศัยอำนาจตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ประกอบคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 2467/2567 และที่ 2468/2567 ลงวันที่ 28 ต.ค.2567 และมาตรา 52 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
หมายถึง นายเศรณี ด้วยเหตุพบข้อมูลว่า ก่อนวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ท่านมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นสถานที่ที่น่าเชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 77 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561
ฉะนั้น ให้ท่านในฐานะพยาน ไปพบคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคณะที่ 20 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ในวันที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 13.00 น.
สำหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 77 ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือถอนการสมัคร หรือกระทำการใดๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกหรือได้รับเลือก หรือเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี (1) จัด ทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
ก่อนหน้านี้ นายเศรณี เคยมีข่าวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม จากกรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ไม่ยอมเปิดแผงเหล็กกั้นจราจรให้รถยนต์ของเจ้าตัวขับเข้าไปในอาคารรัฐสภาในทันที โดยได้ต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายและรุนแรงในลักษณะดูหมิ่นซึ่งหน้า พร้อมชี้หน้าข่มขู่