ปธ.สภาพัฒน์ชี้ทุนสำรองไทยสูงเกิน แนะตั้งกองทุนความมั่งคั่ง หาผลตอบแทนเพิ่ม

ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) กล่าวในงานสัมมนา "ประเทศไทย ต้องรอด save Thailand" ว่า ทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยนับว่าสูงเกินไป วงเงินถึง 9 ล้านล้านบาท จึงควรนำเงินบางส่วนออกมาใช้ประโยชน์ ในหลายประเทศทั่วโลก ได้นำทุนสำรองส่วนเกินมาตั้งกองทุนความมั่งคั่งของประเทศ หรือ (Sovereign Wealth Funds) เช่น สิงคโปร์ ได้ตั้งกองทุน GIC หรือ Government of Singapore Investment Corporation หรือกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติของรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อ 50 ปีก่อน ปัจจุบันกองทุน GIC มีสินทรัพย์สูงถึง 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปี นำส่งเป็นรายได้รัฐต่อปี 20% ของรายได้
ดร.ศุภวุฒิ เสนอดึงเงินส่วนเกินออกมาจำนวน 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 3 ล้านล้านบาท เพื่อนำมาจัดตั้งเป็นกองทุนแผ่นดิน (Sovereign Wealth Fund) ได้ทันที IMF เคยประเมินความเพียงพอของทุนสำรองของไทย โดยใช้ Reserve Adequacy Metric (AR) โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทั้งการส่งออก, ปริมาณเงิน หนี้ระยะสั้นที่เป็นหนี้ต่างประเทศ และภาระหนี้อื่น ๆ พบว่าทุนสำรองของไทย (Reserve) เท่ากับ 239.6% ของเกณฑ์ AR ที่กำหนดไว้ นับว่าทุนสำรองเกินความจำเป็นไปถึง 139% ดังนั้น การนำทุนสำรองส่วนเกินมาจัดตั้งเป็นกองทุน ถือเป็นโอกาสปลดล็อกข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ และส่งผลให้ประเทศชาติมีรายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน