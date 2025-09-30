xs
พุ่งไม่หยุด! ราคาทองครึ่งเช้าปรับแล้ว 10 ครั้ง รูปพรรณทะลุ 6 หมื่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ ณ เวลา 12.45 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 10 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 1,100 บาท ส่งผลให้ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 59,200 บาท ขายออกบาทละ 59,300 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 58,017.32 บาท ขายออกบาทละ 60,100 บาท